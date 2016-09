Nooit eerder: Dallas Morning News beveelt Clinton aan

Door: redactie

The Dallas Morning News opende vandaag met opmerkelijk nieuws. De krant uit het van oudsher Republikeinse bolwerk Texas beveelt Hillary Clinton aan als nieuwe president van de Verenigde Staten.

"Dit was geen gemakkelijk besluit van ons. Deze krant heeft sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nooit haar voorkeur uitgesproken voor een Democraat in het hoogste ambt van het land. Welgeteld zijn dat meer dan 75 jaar en bijna twintig verkiezingen", aldus het redactioneel commentaar.



Het blad nam deze stap na de conclusie te hebben getrokken dat Clintons rivaal Donald Trump geen Republikein is. "Generaties lang was het antwoord op de vraag wat de ware Republikein kenmerkt duidelijk: geloof in individuele vrijheid. Vrije markten. Sterke nationale defensie. Wat betekent het nu nog Republikein te zijn? Met Trump als de nieuwe vaandeldrager van de partij, is dat met geen mogelijkheid te zeggen. Hij gaat lijnrecht in tegen vrijwel elk Republikeins ideaal dat deze krant dierbaar is. Trump is geen Republikein en zeker niet conservatief."