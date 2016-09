Doe de test: op welke presidentskandidaat zou JIJ moeten stemmen?

Door: redactie

8/09/16 - 06u00

Kiest u voor de eerste vrouwelijke Amerikaanse president? Of blijkt u meer sympathie te hebben voor Donald Trump dan u dacht? Doe hier de KIESKOMPAS-stemtest en ontdek vandaag nog welke kandidaat het beste bij u past.

De stemtest is uniek in België en werd voor HLN ontworpen, in samenwerking met een Nederlandse universiteit. Op basis van 30 stellingen kan elke Vlaming, net als de Amerikaanse kiezers, bepalen bij welke politicus hij of zij het dichtste aanleunt. "Er wordt een nieuwe wereldleider gekozen", zegt politicoloog André Krouwel, vader van het Kieskompas VS. "Je kunt weliswaar niet zelf stemmen, maar je kijkt mee en je bent bezig met dezelfde kwesties als de Amerikaanse burgers."

In de stemtest wordt de positie van de kandidaten voortdurend bijgestuurd op basis van hun uitspraken. Jouw topfavoriet kan 24 uur later dus al een andere zijn. "Aangezien té uitgesproken standpunten kandidaten kwetsbaar maken, nemen de politici pas stelling in als ze daartoe gedwongen worden in debatten", aldus Krouwel. "Dat maakt het moeilijk voor de kiezer. Zelfs Trump had bij het begin van de campagne over slechts drie onderwerpen een duidelijk standpunt. Bovendien zijn er nauwelijks verschillen tussen de gematigde kandidaten voor de Republikeinen."



Ook de 30 vragen zijn aangepast aan het huidige politieke klimaat in de VS. De stellingen zijn specifiek toegespitst op de meest belangrijke issues die in de strijd tussen Clinton en Trump een rol zullen spelen.