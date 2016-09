Supporter van Donald Trump krijgt het internet over zich heen nadat hij deze foto tweet

Koen Van De Sype

6/09/16 - 22u25 Bron: The Indepenent

Talkshowhost Bill Mitchell heeft zich de verontwaardiging van het internet op de hals gehaald toen hij dit weekend deze foto tweette van Donald Trump tijdens een verkiezingsrally. Bij het beeld zette de Trumpaanhanger als onderschrift: "Zie je hoe dicht Trump bij deze zwarte man staat terwijl hij naar hem luistert? Dat zou een racist nooit doen."

De republikeinse presidentskandidaat trekt momenteel door de Verenigde Staten in een poging nog zo veel mogelijk kiezers van zijn standpunten te overtuigen. En daarbij focust hij onder meer op de Afro-Amerikaanse kiezer, waarvan hij nu maar twee procent aan boord heeft.



Commentaren van aanhangers als Bill Mitchell doen zijn zaak duidelijk geen goed. Zijn tweet was nog maar net de wereld ingestuurd of er volgde een golf van protest. "Je probeert de lat te verlagen van 'enkele van mijn beste vrienden zijn zwart' naar 'ik ben bereid om naast zwarten te staan'", klonk het ferm, en "Ze doen het de hele tijd. Racisten gaan elk dag samen werken met gekleurde mensen. Doe niet zo absurd."