Trump ligt goed in de markt bij gepensioneerde generaals

6/09/16 - 20u40 Bron: DPA

In een open brief hebben 88 gepensioneerde Amerikaanse generaals en admiraals de kant gekozen van de Republikeinse kandidaat Donald Trump in de race naar het Witte Huis. Volgens de vroegere topmilitairen hebben de Verenigde Staten dringend nood aan een koerswijziging inzake nationale veiligheid.

In de brief, gepubliceerd door de verkiezingscampagne van Trump, bekritiseren de voormalige generaals de besparingen die het Amerikaanse leger de voorbije acht jaar heeft ondergaan. Ze hebben meer vertrouwen in de toekomst van het leger indien de Republikeinse kandidaat 'commander in chief' wordt, en niet zijn Democratische rivale Hillary Clinton. "Daarom steunen we Donald Trump en zijn belofte om ons leger opnieuw te versterken", luidt het.



Tot dusver waren in de aanloop van de presidentsverkiezingen van 8 november vanuit de militaire wereld vooral kritische geluiden te horen over een eventuele overwinning van Trump. Tal van officieren hebben zich uitgesproken tegen hem. De vroegere CIA-directeur Michael Hayden sprak zelfs over de mogelijkheid om bevelen te negeren indien de miljonair in het Witte Huis zou belanden.