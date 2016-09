Hillary Clinton tijdens minutenlange hoestbui: "Ik ben allergisch voor Donald Trump"

Koen Van De Sype

6/09/16 - 14u38 Bron: Evening Standard, NBC News

Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton heeft tijdens een verkiezingsrally in Cleveland, Ohio een zware hoestbui gekregen. Enkele minuten lang kon ze bijna niets uitbrengen. "Elke keer ik aan Trump denk, krijg ik een allergische aanval", probeerde ze het nog weg te lachen.

"Geef haar een glas water", is te horen in het publiek als Clinton door de hoest niet meer uit haar woorden geraakt. Enkele minuten lang kan ze nauwelijks iets zeggen, maar ze raakt er uiteindelijk toch uit en gaat met enige moeite verder met haar speech.



Het is niet de eerste keer dat Clinton een zware hoestbui heeft tijdens een speech. Maar het was wel een van de stevigste tot nu toe.



Koren op de molen

De video is koren op de molen van tegenstanders van Clinton, die beweren dat ze ernstige gezondheidsproblemen heeft en dat die een mogelijk presidentschap in de weg staan. Maar die beweringen werden in het verleden nog nooit hard gemaakt. "Ik maak me geen zorgen om al die samenzweringstheorieën", verklaarde Clinton al. "Er zijn er zo veel dat ik het niet kan bijhouden. Ik heb alleen last van seizoensallergieën."