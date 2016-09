Clinton behoudt voorsprong van zes procentpunt op Trump in NBC-peiling

Door: redactie

Hillary Clinton. © ap.

Verkiezingen VS Net als vorige week heeft de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton een voorsprong van zes procentpunt op haar Republikeinse tegenstrever Donald Trump, zo blijkt uit de wekelijkse peiling waarmee het NBC News heeft uitgepakt.

Van de ondervraagden zegt 48 procent voor de vroegere minister van Buitenlandse Zaken te stemmen en 42 procent voor de vastgoedmagnaat.



In een race met vier naar het Witte Huis komt Clinton aan 41 procent, Trump aan 37 procent, de Libertariër Gary Johnson (die aan steun wint) 12 procent en de groene kandidate Jill Stein aan 4 procent.



De peiling door SurveyMonkey liep tussen 29 augustus en 4 september bij een nationaal staal van 32.226 volwassenen die zeiden geregistreerde kiezers te zijn. De foutmarge bedraagt plus en min 1,0 procentpunt.



De kiescampagne is een cruciale fase ingegaan. De presidentsverkiezing is op 8 november.