Clinton brengt geen bezoek aan Mexico

Door: redactie

6/09/16 - 06u55 Bron: Belga

Hillary Clinton na haar speech in Hampton, Illinois. © ap.

De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton gaat, na het controversiële bezoek van haar rivaal Donald Trump aan Mexico, niet in op de uitnodiging van de Mexicaanse president. Ze zal voor de verkiezingen van 8 november niet naar Mexico reizen, aldus Clinton in een interview aan televisiezender ABC.

De Mexicaanse regering had de twee presidentskandidaten uitgenodigd voor een bezoek aan het land. Vorige week vond een ontmoeting plaats tussen Trump en president Enrique Peña Nieto, terwijl Trump tijdens zijn verkiezingscampagne Mexicanen "moordenaars" en "verkrachters" noemde en hij een muur wil bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens om illegale migranten buiten te houden.



Muur

Hoewel Trump steeds verklaard heeft dat Mexico voor zijn muur zou moeten betalen, kwam die financiering volgens hem niet aan bod tijdens de ontmoeting. "We hebben de muur wel besproken, maar niet de financiering. Dat is voor later", aldus Trump tijdens een persconferentie na het bezoek. President Peña Nieto verklaarde echter kort nadien dat hij zeer duidelijk had gemaakt dat Mexico nooit voor de muur zou betalen.



Diplomatiek incident

Volgens Clinton veroorzaakte Trump een diplomatiek incident. "Hij weet nog niet eens hoe hij op een effectieve manier moet omgaan met staatsleiders. Dat is het resultaat van deze reis", zei ze aan ABC.