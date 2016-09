Trump kansloos bij latino's in de VS

Door: redactie

2/09/16 - 21u19 Bron: Belga

© ap.

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump maakt bij de groeiende latinobevolking in de Verenigde Staten geen kans. Een representatieve bevraging in opdracht van de organisatie America's Voice, die ijvert voor de rechten van migranten, voorspelt dat Trump hoogstens 17 procent van de stemmen bij de immigranten uit Latijns-Amerika haalt.

Daarvan is 15 procent er zeker van voor Trump te kiezen, twee procent heeft de intentie om voor de New Yorkse vastgoedmagnaat te stemmen. Zijn Democratische rivale Hillary Clinton daarentegen mag op 65 procent rekenen.



In de VS hebben momenteel 45 miljoen van de ongeveer 320 miljoen inwoners een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Ze komen voor het merendeel uit Mexico, maar ook uit El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Cuba en het Amerikaans overzees gebied Puerto Rico.