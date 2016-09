Justin Timberlake helpt Hillary Clinton aan recordbedrag fondsen

Bewerkt door: Redactie

Hillary Clinton heeft aangekondigd in augustus een recordbedrag opgehaald te hebben, vooral dankzij exclusieve recepties om fondsen te werven bij beroemdheden als Magic Johnson en Justin Timberlake.

De Democratische kandidaat voor het Witte Huis heeft in augustus meer dan 140 miljoen dollar opgehaald, waarvan 81 miljoen dollar naar haar partij en niet naar haar campagnecomité gaat.



Hillary Clinton start in september met 68 miljoen dollar, genoeg om haar campagne te financieren tot aan de verkiezingen van 8 november.



Ter vergelijking, volgens New York Times haalde Barack Obama in augustus 2012 in totaal 97 miljoen dollar op, waarvan 84 miljoen naar zijn campagnecomité ging.



Hillary Clinton woonde in augustus 37 privé-evenementen voor fondsenwerving bij. Haar running mate Tim Kaine deed minstens 35 recepties en president Barack Obama twee.



Gasten op dergelijke evenementen betalen tussen de 500 en 250.000 dollar om aanwezig te mogen zijn. Hoe exclusiever het evenement, hoe meer inkom de gasten betalen. Zo moest je in Los Angeles 33.4000 dollar neertellen om bij de honderdtal gasten te mogen zijn op een lunch in het huis van Justin Timberlake en zijn verloofde Jessica Biel.