Trump na bezoek aan Mexico: "Ze weten het nog niet, maar zij gaan muur betalen"

Halsreikend werd uitgekeken naar wat de belangrijkste immigratiespeech van Donald Trump zou moeten worden. In Arizona maakte de Republikeinse presidentskandidaat zijn harde lijn bekend met betrekking tot de ruim 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten. Maar heel nieuw was het allemaal niet.

Donald Trump © afp. De bouw van de muur aan de grens met Mexico en de deportatie van criminele buitenlanders en illegalen, die de banen van de hardwerkende Amerikanen inpikken, waren nu opnieuw de hoofdpunten van de immigratieplannen die de afgelopen weken al bekend waren geworden. De grenzen gaan dicht, ook voor vluchtelingen, en er komt extra bewaking.



Trump liet er ook in deze speech opnieuw geen twijfel over bestaan wie er voor de muur aan de grens met Mexico gaat betalen. "Zij gaan betalen, geloof mij maar, honderd procent. Ze weten het nog niet, maar zij gaan betalen." Lees ook Mexicanen teleurgesteld in "slappe" president na "rampzalig" bezoek Trump

Geen cent Vlak voor zijn speech bracht hij nog een bezoek aan de Mexicaanse president Peña Nieto, die na de ontmoeting beweerde dat hij in het gesprek ondubbelzinnig duidelijk heeft gemaakt geen cent aan zo'n muur te zullen gaan betalen. Maar Trump zei stoïcijns: "Mexico gaat gewoon met ons meewerken, zij willen precies hetzelfde als wij, daarvan ben ik na mijn gesprek met de Mexicaanse president overtuigd."



"De president wil precies hetzelfde als ik: een einde aan illegale drugshandel en drugskartels. Dit was het begin van een langdurige en innige relatie met Mexico, een land dat ik zeer bewonder. We zullen beiden winnen."