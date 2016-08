Trump na bezoek aan Mexico: "De VS hebben het recht om een muur te bouwen"

Door: redactie

De Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis, Donald Trump, vindt dat de Verenigde Staten het recht hebben om een muur te bouwen aan hun grens. Dat zei hij gisteren op een persconferentie aan het einde van zijn bezoek aan Mexico, waar hij een ontmoeting had met president Pena Nieto.

Volgens de vastgoedmagnaat kan de muur de VS bescherming bieden tegen de instroom van illegalen, drugs en wapens. Trump zei dat het beveiligen van de grens een soeverein recht is en zowel in het belang van de Verenigde Staten als Mexico is.



Centraal thema

De bouw van een muur aan de grens tussen Amerika en de Verenigde Staten is een centraal thema in Trumps verkiezingscampagne. Hoewel hij steeds zegt dat hij Mexico zal laten betalen voor de bouw ervan, kwam de financiering niet aan bod tijdens zijn gesprek met de Mexicaanse president. "Wie de muur betaalt? Dat hebben we niet besproken", antwoordde Trump aan een journalist tijdens de persconferentie. "We hebben de muur wel besproken, maar niet de financiering. Dat is voor later."



Constructief gesprek

De Mexicaanse president had in het verleden al vaak kritiek op Trumps immigratiebeleid. Op de persconferentie zei Nieto dat hij en Trump "een constructieve uitwisseling van standpunten" hadden, ondanks het feit dat ze het "niet over alles eens zijn".