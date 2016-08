Populariteit Clinton bereikt dieptepunt (maar Trump doet nog altijd slechter)

Door: redactie

De populariteit van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton is in de Verenigde Staten verder gedaald en bereikt een nieuw laagterecord. In een peiling van de zender ABC en de krant The Washington Post kent 59 procent van de geregistreerde kiezers haar een negatief imago toe. Daarmee steekt ze Donald Trump naar de kroon, die op 60 procent uitkomt.