Trump belooft uitwijzingen vanaf eerste dag van eventuele presidentschap

28/08/16 - 00u29 Bron: Belga, The Independent

VERKIEZINGEN VS Donald Trump heeft gisteren beloofd dat hij vanaf de eerste dag van zijn eventuele presidentschap in januari 2017 zal starten met het uitwijzen van honderdduizenden criminelen zonder papieren.

"De eerste dag zal ik meteen starten met het deporteren van de criminele illegale immigranten in dit land, in het bijzonder de honderdduizenden die onder de regering-Obama-Clinton werden vrijgelaten", zei hij tijdens een rally in de staat Iowa. De Republikeinse presidentskandidaat wil de decreten van president Obama ongedaan maken, waardoor enkele honderdduizenden mensen tijdelijk geregulariseerd werden. Daarnaast beloofde hij de grenspolitie "eindelijk het werk te laten doen waarvoor ze zijn aangeworven". "Een stem voor Trump is een stem voor de rechtsstaat, een stem voor Clinton is een stem voor open grenzen", zei hij.

De goeien mogen blijven

Trump nam het voorbije jaar een heel harde houding aan tegenover immigratie, waarbij hij vooral de illegalen van Mexicaanse afkomst viseerde. Hij pleitte daarbij voor massale deportatie. Nu lijkt hij zijn standpunt echter wat te matigen. Aan Fox News vertelde hij dat hij afziet van de massa-uitwijzing: de "goeie" immigranten mogen blijven, ze achterstallige belastingen betalen.



Daarvoor kreeg hij de wind van voren van Sarah Palin, in 2008 nog de Republikeinse kandidaat voor het vice-presidentschap. "Als mr. Trump het pad gaat bewandelen van halfslachtige houdingen over dingen die de kern van zijn aanhangers zo apprecieerden, en dat is respect voor onze grondwet en respect voor orde en wet in Amerika, ja, dan zou dat een gigantische teleurstelling zijn," vertelde Palin gisteren aan de krant Wall Street Journal. "Delen van de boodschap die we vorige week hoorden, komen duidelijk niet overeen met de harde positie en boodschap die supporters tot nu toe gekregen hebben."



Volgens Palin gaat het er niet om of illegal immigranten "goede of slechte mensen zijn, maar om de vraag hoe duurzaam het is om illegale immigranten aan te zetten om onze grenzen over te steken".



Zwarte stemmen sprokkelen

De Republikein richtte zich ook opnieuw tot de zwarte kiezers. Hij sprak over de armoede binnen de zwarte gemeenschap, en kwam terug op de dood van een jonge moeder gisteren in Chicago door een verdwaalde kogel. "Wat hebben jullie te verliezen?", vroeg Trump, die na de dood van de vrouw al tweette dat de zwarten in Amerika voor hem zullen stemmen.



Volgens Trump kan alleen een nieuwe economische politiek en een verandering in leiderschap de problemen die de zwarte buurten teisteren oplossen. Het uitwijzen van illegalen moet ook het probleem van de werkloosheid aanpakken. "Elke keer dat een zwarte burger, of een andere burger, zijn baan verliest door een illegale immigrant, worden de rechten van de Amerikaanse burger volledig geschonden", zei Donald Trump.



Zijn precieze beleidsplannen op het vlak van immigratie heeft Trump nog steeds niet bekendgemaakt. Donderdag zei hij dat hij dat "binnenkort" zal doen.