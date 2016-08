Trumps campagnechef staat als kiezer geregistreerd in leegstaand huis in Florida

Bewerkt door: LB

Stephen Bannon (links) liedt de presidentscampagne van Donald Trump (rechts). © reuters.

De nieuwe campagnechef van presidentskandidaat Donald Trump, Stephen Bannon, liet zich als kiezer registreren in een leegstaand huis dat hij niet bewoont in de sleutelstaat Florida. Dat is een overtreding van de kieswetgeving.

© afp. Het leegstaande huis, dat wordt gesloopt, huurde Bannon voordien voor zijn ex-vrouw. Zelf heeft hij er nooit gewoond. © afp. Bannon, de nieuwe leider van Trumps presidentscampagne, heeft een registratie als actieve kiezer waarbij hij een leegstaand huis dat moet gesloopt worden in Miami-Dade County als verblijfsadres opgaf.



Huurhuis voor ex-vrouw

"Ik heb de eigendom leeggemaakt", zegt eigenaar Luis Guevara in een interview. "Daar woont niemand. Het huis wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw bouwproject". Buren getuigden dat het huis al maandenlang verlaten is.



De 62-jarige Bannon huurde het huis voordien voor zijn ex-vrouw Diane Clohesy, maar woonde er nooit zelf. Clohesy, activiste voor de Tea Party, trok eerder dit jaar uit het huis. De twee scheidden zeven jaar geleden.



Bannon huurde tussen 2013 en 2015 een ander huis in Miami voor Clohesy en gaf in die periode dat adres op voor zijn kiesregistratie. Ook in dat huis zou Bannon nooit gewoond hebben.

Stephen Bannon staat sinds vorige week aan het roer van de presidentiële campagne van Donald Trump. © reuters.