"Ze sleepten hem de trap af. Zijn hoofd raakte elke trede": vrouw Osama Bin Laden vertelt voor het eerst over nacht dat haar man werd gedood

Koen Van De Sype

23/05/17 - 17u23 Bron: The Sunday Times, Daily Mail, Wikipedia

Een beeld uit 'SEAL Team Six: The Killing of Osama bin Laden', een dramatisatie van de nacht dat Osama Bin Laden stierf. Rechts Bin Laden en zijn vrouw Amal. © AFP, AP.

Zijn einde kwam snel: Amerikaanse speciale eenheden verrasten hem in het holst van de nacht in zijn geheime schuilplaats in Pakistan en doorzeefden hem met kogels. Zijn vierde vrouw zag het gebeuren en heeft nu voor het eerst gesproken over de bloedige nacht dat Osama Bin Laden stierf.

Ze deed haar verhaal aan Cathy Scott-Clark en Adrian Levy voor hun boek 'The Exile: The Flight of Osama Bin Laden'. The Sunday Times publiceerde er een passage uit.



Diep in slaap

Amal Bin Laden - de vierde en jongste vrouw van het brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York - verbleef op 1 mei 2011 met haar man en zes kinderen in een safehouse in de bergen van Abbottabad. Ook zijn tweede vrouw Khairiah was aanwezig, net als zijn derde vrouw Seham en haar meerderjarige zoon Khalid. Tegen 11 uur 's avonds waren ze allemaal diep in slaap, na het avondeten en het gebed. Amal sliep bij haar echtgenoot. Lees ook "IS-terrorist trouwt met vertaalster FBI"

Buiten was alles donker door een elektriciteitspanne, iets wat wel vaker voorkwam in het gebied. Maar iets na middernacht werd Amal wakker. Ze hoorde een chop chop chop-geluid en meende schaduwen te zien dansen op de ramen. Toen ze naast zich keek, zag ze Osama rechtop in bed zitten. "Hij zag er bang uit. 'De Amerikanen komen', zei hij hijgend", vertelt ze.



Balkon

Daarop volgde een schrapend geluid en het huis schudde. De al-Qaedaleider en zijn vrouw haastten zich naar het balkon. Maar omdat er geen maan was, konden ze niet veel zien. Ook niet de twee militaire Black Hawkes in hun tuin en de 24 Navy SEALS die zich snel in de richting van het huis bewogen. Maar Seham en Khalid kregen hen wél in de gaten, vanop het balkon van de tweede verdieping. Osama riep zijn zoon bij hem te komen, terwijl de twee vrouwen zich op de bovenste verdieping verstopten en de huilende kinderen probeerden te troosten. Toen weerklonk een luide knal. (lees hieronder verder) Een schaalmodel van het gebouw waar Osama Bin Laden zich schuilhield. © afp.

Het waren de SEALS die de poort naar het huis opgeblazen hadden. 'Ze willen mij, niet jullie", zei Bin Laden en hij beval zijn familie naar beneden te gaan. Alleen Seham en Khalid deden dat, dochters Miriam en Sumaiya verborgen zich op het balkon, terwijl Amal en haar zoon Hussein boven bleven. "Dat was het moment dat ik besefte dat iemand in onze dichte kring ons verraden had", vertelt ze.



Afgesloten deur

Intussen waren de SEALS in de hal en bliezen ze een afgesloten deur op, waarna ze naar boven stormden. Een van hen - een militair die Arabisch sprak - wist hoe Khalid eruit zag en riep hem. Toen die laatste over de leuning van de trap keek, werd hij neergeschoten. Dochters Miriam en Sumaiya kwamen toegesneld, maar werden tegen de muur gewerkt. (lees hieronder verder) Bin Laden met een van zijn zonen. © Getty.

SEAL Robert O'Neill stormde voorbij hen de kamer binnen waar Bin Laden zich schuilhield. Amal stond voor haar man en stormde op O'Neill af, maar werd neergeschoten door iemand, terwijl ook andere SEALS naar binnen kwamen. Ze voelde een verschroeiende pijn in haar been en viel op het bed, waar ze buiten westen raakte. O'Neill schoot daarop Bin Laden dood en ook andere SEALS openden het vuur op hem. "Ik werd weer wakker, maar besefte dat ik moest doen of ik dood was", aldus Amal. "Ik deed mijn ogen dicht en probeerde mijn ademhaling onder controle te krijgen."



Een van de SEAL's greep zoon Hussein - die alles had gezien - en gooide water in zijn gezicht. Ook dochters Miriam en Sumaiya werden binnengebracht en ze werden over het lichaam van Bin Laden gehouden met de vraag hem te identificeren. Eerst gaf Miriam nog een valse naam, maar op vraag van haar zus om de waarheid te zeggen, fluisterde ze: 'Mijn vader. Osama Bin Laden.'



Trap

Ook twee andere kinderen identificeerden hem, Safiyah en Khairiah. Daarop sleepten de speciale eenheden Bin Laden de trap af. "Zijn hoofd raakte elke trede", aldus Amal. "Khalid lag dood in de traphal en zijn moeder probeerde hem te kussen, maar ze werd weggetrokken." (lees hieronder verder) In de Situation Room van het Amerikaanse Witte Huis wordt de interventie gevolgd. Je herkent onder meer toenmalig president Barack Obama en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. © epa.