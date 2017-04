"Ik schoot 2 kogels door zijn hoofd. Voor de zekerheid": ex-Navy SEAL vertelt hoe hij Osama Bin Laden doodde

Door: FT

osama bin laden Hij schoot de meest gezochte man ter wereld door het hoofd. Ex-Navy SEAL Robert O'Neill vertelt in een nieuw boek The Operator hoe hij op 2 mei 2011 een einde maakte aan de raid op Al Qaeda-leider Osama Bin Laden. Details schuwt hij niet. "Ik haalde de trekker over en vuurde twee keer. Bin Ladens hoofd scheurde als het ware open. Hij viel. Ik schoot nog een kogel door zijn hoofd, om er zeker van te zijn dat hij dood was."

Robert O'Neill. © ap. Er werd in het Arabisch geroepen: 'Khalid, kom hier'. Hij draaide zijn hoofd om de hoek en schreeuwde: 'Wat?' In een fractie van een seconde kreeg hij een kogel door zijn kin die er via het achterhoofd weer uitging Robert O'Neill Osama Bin Laden, oprichter van terreurgroep Al Qaeda, werd na de aanslagen van 11 september 2001 de meest gezochte man ter wereld. Het brein achter de verschrikkelijke gebeurtenissen in onder meer New York moést gevonden worden - liefst levend. Na een jarenlange - tevergeefse - zoektocht is het op 2 mei 2011 eindelijk prijs. Amerikaanse elitetroepen zijn Osama Bin Laden dan al even op het spoor en slaan 's nachts toe in de Pakistaanse stad Abbottabad. Enkele soldaten trekken het zwaarbeveiligde huis, zonder telefoon- of internetverbinding, binnen en treffen er de terrorist aan. Dankzij een koerier zijn de Amerikanen hem op het spoor gekomen.



Een van de elite-soldaten is Robert O'Neill. De man is intussen 41 en een gedecoreerde veteraan die deelgenomen heeft aan liefst 400 verschillende gevechtsmissies. Hij kan zich nog perfect herinneren hoe hij vreesde het niet te zullen halen. "Dé terrorist op dat moment, was Bin Laden", klinkt het. "En dus bestond de kans dat ik en mijn collega's het leven zouden laten." Hij weet nog alle details van hoe het die nacht is gelopen en wat er zich minuut per minuut afspeelde nadat een helikopter hen dropte op de plaats van afspraak. 'Operation Neptune Spear' zoals de geheime actie werd genoemd, was gestart. 'Jackpot' of 'Geronimo' - Bin Ladens codenamen - zou die nacht gevonden worden. Lees ook Met deze foto laat Trump ons wel heel hard terugdenken aan ex-president Obama

Het huis van Osama Bin Laden telde drie verdiepingen. © reuters. Een maquette van het huis in Abbottabad. © ap.

Zoon Khalid "In Abbottabad wist niemand wat er stond te gebeuren. Het was pikdonker. De helikopter dropte ons. We waren aanvankelijk bang dat het toestel beschoten zou worden, maar dat was niet het geval. Een eerste stap was genomen. We konden verder", vertelt O'Neill in zijn boek. "Ik en vijf collega's slopen het huis binnen nadat we verschillende explosieven bevestigd hadden aan de toegangspoort."



Achter de poort stond nog een stenen muur. "En al snel waren we het zeker: dit extra verdedingsmechanisme liet uitschijnen dat we op de juiste plek waren. Dit was Osama's huis." Het gaf O'Neill een kick, hij werkte deels op adrenaline, "ook al besefte ik dat ik het waarschijnlijk niet zou overleven".



Dankzij een terreurexpert wisten de Amerikanen dat Bin Laden onder meer beveiligd werd door zijn 23-jarige zoon Khalid. De jongeman stond achter een hoek met een AK-47. O'Neill beschrijft hoe eenvoudig ze hem konden uitschakelen. "Er werd in het Arabisch geroepen: 'Khalid, kom hier'. Hij draaide zijn hoofd om de hoek en schreeuwde: 'Wat?' In een fractie van een seconde kreeg hij een kogel door zijn kin die er via het achterhoofd weer uitging. 'Als jullie Khalid Bin Laden vinden, dan zit Osama op de volgende verdieping', had de terreurexpert ons nog gezegd." Een van de helikopters van het Amerikaanse leger crashte nabij het huis van Bin Laden, maar maakte geen gewonden. © epa.

Bommengordel Hij leek magerder en was groter dan ik aanvankelijk dacht. Zijn baard was korter en zijn haar was witter. Bin Laden werd beschermd door een vrouw. Hijzelf had zijn handen op haar schouders gelegd Robert O'Neill "Terwijl de andere soldaten kamer per kamer op zoek gingen naar Bin Laden, troffen mijn collega en ik boven twee vrouwen aan. Omdat we dachten dat ze een bommengordel droegen, besprong mijn collega hen. Als ze hun explosieven tot onploffing zouden brengen, zou hij de grootste klap opvangen en had ik nog een kans Osama te vinden. Het was een heikele situatie, want eigenlijk hadden we op onze andere collega's moeten wachten", vertelt O'Neill. "Maar ik kreeg plots een soort visioen, een stem in mijn hoofd die zei: 'Ik ben het f*ing beu om te wachten'. Het was geen moed, eerder een soort vermoeidheid die zich meester maakte."



In een ander kamer trof hij plots dé man aan naar wie iedereen al jaren op zoek was. Hij stond aan de voet van een bed. "Hij leek magerder en was groter dan ik aanvankelijk dacht", herinnert O'Neill zich. "Zijn baard was korter en zijn haar was witter. Osama Bin Laden werd beschermd door een vrouw. Hijzelf had zijn handen op haar schouders gelegd."



O'Neill aarzelde niet en richtte zijn wapen boven de rechterschouder van de vrouw. Hij haalde de trekker tweemaal over. "Bin Ladens hoofd scheurde als het ware open. Hij viel. Ik schoot nog een kogel door diens hoofd, om er zeker van te zijn dat hij dood was. Ik was verstijfd. Het drong niet tot me door wat ik had gedaan, tot mijn collega's me zeiden: 'Jij hebt Bin Laden gedood'." Leider van Al Qaeda, Osama Bin Laden. © ap.