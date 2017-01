Jeugdvriend doet boekje open over Osama bin Ladens favoriete zoon: "Hamza was verwend kind dat van Amerikaanse producten hield"

bewerkt door: redactie

Afgelopen week hebben de Verenigde Staten Hamza bin Laden, de zoon van de gedode al-Qaidaleider Osama bin Laden, op hun zwarte lijst van "internationale terroristen" geplaatst. Maar wie is Hamza eigenlijk? Zijn jeugdvriend Abdurahman Khadr (34) deed een boekje open over "de verwende jongen" in een interview aan New York Post.

De jeugdvriend van Hamza, Abdurahman Khadr, koos een ander pad. Uiteindelijk werd hij als undercover ingezet, voor de VS in Guantanamo. © Youtube. Osama bin Laden trouwde met vijf vrouwen en verwekte meer dan twintig kinderen. Hamza's moeder zou Osama's favoriete vrouw geweest zijn. Khairiah Saber was een zeven jaar oudere kinderpsychologe en had een diploma Islamitische studie. Ze was bij bin Laden als hij in 2011 in Pakistan vermoord werd. Vanwege huisarrest was hun zoon Hamza in Iran gebleven, volgens New York Post.



Abdurahman Khadr woonde als tiener drie jaar vlakbij de Bin Ladens, die voor 9/11 in Oost-Afghanistan verbleven, in het compound Jalalabad. Khadrs vader, Ahmed Said Khadr, was een van Osama's meest betrouwbare luitenants. De kinderen werden strikt religieus opgevoed om de VS te haten, maar volgens Khadr smokkelde Hamza als 9-jarige Coco-Cola, tabak en Tabasco saus binnen het compound. De verwende Hamza kwam er altijd mee weg: "Iedereen werd gefouilleerd, behalve de kinderen van Osama Bin Laden." Lees ook VS plaatsen zoon Osama bin Laden op zwarte lijst

Toch keerde Hamza zich steeds meer tegen de VS. In het ene filmpje zegt de tien-jarige Hamza een Arabisch gedicht op waarmee hij de toenmalige Taliban-leider Mullah Mohammad Omar prijst, in het andere vecht hij mee met de terroristengroep al-Qaida tegen de Pakistaanse veiligheidskrachten.



In 2007 zou hij voor het eerst een leidende rol ingenomen hebben in de grensregio waar al-Qaida actief was. Hij zou toen ook het complot beraadslaagd hebben voor de aanslag op de Pakistaanse politica Benazir Bhutto.



"De kroonprins van terreur"

Een jaar later publiceerde een extremistische website een gedicht waarin Hamza opriep om Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Denemarken te vernietigen. De tekst werd gepubliceerd in de Britse krant The Sun, waarna de Britse minister Patrick Mercer Hamza "de kroonprins van terreur" noemde. Hamza bin Laden op beelden van Al Jazeera © rv.