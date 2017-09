Mama Kate mist eerste schooldag van George door zware ochtendmisselijkheid

Bewerkt door: ib

Het Britse prinsje George moest het vandaag op zijn eerste schooldag stellen zonder zijn moeder Catherine. De hertogin van Cambridge kon haar vierjarige zoon deze ochtend niet naar school brengen omdat ze te veel last heeft van zwangerschapsmisselijkheid. Gelukkig had het kereltje volgens zijn vader, prins William, toch een goede eerste schooldag.

The Duke and Duchess are very pleased to share a photograph of The Duke and Prince George at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/MxcU0RqGvi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) Thu Sep 07 00:00:00 MEST 2017

Kensington Palace maakte bekend dat prins William zijn zoon alleen naar school brengt. Britse media schreven woensdag al op basis van ingewijden dat Catherine te ziek is om haar oudste telg te vergezellen naar de Thomas's Battersea School.



Maandag werd bekendgemaakt dat de hertogin in verwachting is. Net als bij haar eerdere zwangerschappen heeft Catherine last van hyperemesis gravidarum, een ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid.



Ondanks dat zijn moeder hem niet aan de schoolpoort kon afzetten, is de eerste schooldag voor het kleine prinsje goed verlopen: George heeft een leuke dag gehad, zei zijn vader prins William vandaag tegen ITV. William was blij dat dat hij zonder al te veel problemen kon vertrekken nadat hij zijn vierjarige zoon had afgezet. "Er was een andere ouder die meer problemen had met zijn kinderen. Ik was blij dat ik dat niet was."