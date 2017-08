Stuk bruiloftstaart William en Kate 'onder de hamer'

Door: redactie

20/08/17 - 19u55

Hoe smaakt een zes jaar oude taart? Het is allicht niet de grootste zorg van de kooplustigen die op 27 september bij het Londense veilinghuis Chiswick een bod willen doen op een stukje van de bruiloftstaart van de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Het veilinghuis hoopt dat het kleinood duizenden ponden kan opbrengen. Enkele jaren geleden sleet een veilinghuis in Californië al eens een stukje van de beroemde taart voor zo'n 6.000 pond.

Wie de taartpunt te koop aanbiedt, is niet bekend. Stukken uit de liefst acht verdiepingen tellende bruiloftstaart werden als souvenirs verdeeld onder de gasten, zo luidt het in een mededeling van het veilinghuis. De taartpunt is in papier gewikkeld en ligt in een verguld tinnen doosje, met een kaartje van de prins en zijn kersverse echtgenote.



Aan de bruiloftstaart van Kate en William werd destijds vijf weken gewerkt. Het culinaire meesterwerkje was één van de blikvangers op de huwelijksreceptie in Buckingham Palace.