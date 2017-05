Kate en William eisen 1,5 miljoen euro schadevergoeding voor toplessfoto's

Bewerkt door: kv

2/05/17 - 19u00 Bron: Belga

© getty.

Kate Middleton en haar man prins William eisen 1,5 miljoen euro schadevergoeding plus intresten van het Franse magazine Closer, dat in 2012 naaktfoto's van Middleton publiceerde. Dat heeft een advocaat van het magazine vandaag gezegd in de rechtbank in Nanterre.