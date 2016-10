William en Kate schieten 'horrorfilmpje' om Canadezen te bedanken

Door: redactie

We have created such happy memories for our children during this visit #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/S1v0XO3WvT

video De bedankvideo die de Britse royals Kate en William maakten na hun bezoekje aan Canada met hun kinderen George en Charlotte, is bij royaltyfans niet in goede aarde gevallen. "Het lijkt wel een horrorfilmpje of een 'In Memoriam'", klinkt het misnoegd op Twitter.

Het was een leuk idee: een compilatiefilmpje maken van alle leuke momenten die het Britse koninklijke gezin tijdens hun achtdaagse reis door Canada beleefde en dat dan op Twitter zetten. De uitvoering is helaas iets minder geslaagd, getuige de vele negatieve reacties op het ietwat creepy filmpje.



Horror

"We hebben zulke gelukkige herinneringen gecreëerd voor onze kinderen tijdens dit bezoek", was de aankondigende tekst op de officiële Twitteraccount van de royals, maar de begeleidende video ziet er allesbehalve 'happy' uit: de korrelige, donkere beelden die in slow-motion zijn geschoten worden tot overmaat van ramp ook nog eens door een griezelig muziekje begeleid. "Ik krijg het idee dat ik hier naar het vervolg van 'The Shining' zit te kijken", sneerde een Twitteraar al. "Mijn God, waarom deze horrormuziek?", vraagt iemand zich af. "Circusmuziek was beter geweest, dit is wel heel erg somber", zegt een ander.



In Memoriam

"Is het de bedoeling dat het zo donker en in slow-motion is", vraagt weer iemand anders zich nog onschuldig af. Anderen zijn harder: "Het lijkt wel alsof ik naar het vervolg van 'The Shining' (horrorfilm met Jack Nicholson, red.) heb zitten kijken. Welke boodschap willen jullie hier mee overbrengen?" "Het lijkt wel een 'In Memoriam', wat raar."



Het bezoek van het prinselijk paar aan Canada is niet helemaal van een leien dakje verlopen. Eerder kreeg prins William al kritiek omdat hij, als toekomstige koning van Canada nauwelijks een woord Frans sprak en zich duidelijk niet ingelezen had.